Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

«Газпром» сообщил, что завершена укладка 1739,4 км трубопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря, что составляет 71% общей протяжённости объекта.

Об этом говорится в сообщении холдинга, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что все участники реализации проекта «Северный поток — 2» намерены воплотить его в жизнь. Поэтому говорить о возможных последствиях введения США санкций против участвующих в строительстве компаний преждевременно, заявили в представительстве компании-оператора Nord Stream 2 AG.

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