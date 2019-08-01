https://static.news.ru/photo/49ab1374-b46b-11e9-a4b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

«Газпром» сообщил, что завершена укладка 1739,4 км трубопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря, что составляет 71% общей протяжённости объекта.

Об этом говорится в сообщении холдинга, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что все участники реализации проекта «Северный поток — 2» намерены воплотить его в жизнь. Поэтому говорить о возможных последствиях введения США санкций против участвующих в строительстве компаний преждевременно, заявили в представительстве компании-оператора Nord Stream 2 AG.