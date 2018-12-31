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«Газпром» обнародовал новую стоимость газа для Армении

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Цена российского газа для Армении в следующем году составит $165 за тысячу кубометров, сообщили в корпорации «Газпром». Там отметили, что стоимость сформирована по итогам переговоров председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и исполняющего обязанности вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

«В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО „Газпром экспорт“ и ЗАО „Газпром Армения“, определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долларов за 1 тысячу кубометров», — сказано в сообщении.

В «Газпроме» подчеркнули, что дочерняя компания «Газпром Армения» продолжит работу с государственными органами республики по формированию структуры внутренних тарифов на голубое топливо.

Ранее, как сообщал News.ru, врио премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достигнутой с президентом России Владимиром Путиным договоренности о стоимости российского газа. Цена топлива для республики в 2018 году составляла $150 за тысячу кубометров при конечной стоимости для рядовых потребителей в $290.


#ГАЗ #армения #Газпром
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