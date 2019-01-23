«Газпром нефть» может построить завод СПГ на Ямале

https://news.ru/storage/news/c5df951873c68227e1fda7bc65b6d97a/cb7d6ab1-2fd2-48a5-a290-b649cde4b7ae_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новый завод по сжижению природного газа может появиться на Ямале. Тендер на оценку подобной перспективы объявила «Газпром нефть».

Как следует из материалов компании, победитель тендера займётся выработкой стратегии разработки месторождений, входящих в проект «Газ Ямала». Проект объединяет Новопортовское месторождение, а также Каменномысский, Южно-Каменномысский, Южно-Новопортовский и Суровый участки. Также в тендерной документации указано принадлежащее «Новатэку» Мало-Ямальское месторождение.

Общая стоимость проекта превышает $20 млрд. «Газпром нефть» не обладает опытом в области реализации подобных проектов, поэтому вероятно, что компания объединится с «Новатэком», который уже осуществил постройку завода СПГ в этом регионе.

Как ранее писал News.ru, в Мурманской области могут появиться три плавучих завода по производству сжиженного природного газа. Об этом рассказала губернатор области Марина Ковтун.