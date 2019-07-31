https://static.news.ru/photo/2dee50a6-b42f-11e9-9a16-fa163e074e61_660.jpg Приобское месторождение Фото: media.gazprom-neft.ru

Компания «Газпром нефть» может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых в качестве льготы на разработку Приобского месторождения. Объём сэкономленных средств в течение ближайших 10 лет составит 13,5 млрд рублей в год.

Эту идею уже одобрил президент Владимир Путин, который поставил резолюцию «согласен» на письме главы Минэнерго Александра Новака. Тот просил поддержать льготы для Приобского месторождения и поручить Минфину внести соответствующий законопроект, пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на собственные источники.

Вместе с тем, Минфин пока не ведёт подготовку такого документа. Издание не исключает, что позиция главы государства, возможно, касалась лишь целесообразности подобных льгот, что не означает их немедленного получения.

Ранее News.ru сообщал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин также попросил президента предоставить компании дополнительные льготы для разработки Приобского месторождения.

«Газпром нефть» разрабатывает южную часть Приобского месторождения, «Роснефть» — северную, запасы месторождений относятся к трудноизвлекаемым.