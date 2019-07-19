https://static.news.ru/photo/5411835a-aa95-11e9-8c62-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Совместное предприятие «Сибура» и «Газпром нефти» АО «Сибгазполимер» купило у группы «Титан» 50% Омского завода полипропилена. Такая же часть активов ООО «Полиом» уже принадлежала партнёрам.

Сумма сделки не называется, но, по неофициальным данным, компании заплатили за завод около 10 млрд рублей. По мнению экспертов, совместное операционное управление партнёрами позволят в перспективе увеличить мощности «Полиома», сообщает РИА Новости .

Первая половина одного из основных производителей полипропилена в России в 2014 году обошлась компаниям в 4,4 млрд рублей. Ассортимент омского завода составляют около 100 марок полипропилена.

Ранее News.ru сообщал, что казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране. Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины. Частная компания ТОО «Ник-Ойл» связана с «Газпром нефтью» только коммерческими отношениями.