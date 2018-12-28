«Газпром» нарастил добычу газа почти до 500 млрд кубометров

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«Газпром» нарастил добычу голубого топлива в 2018 году на 5,4%. Такие данные привёл председатель правления компании Алексей Миллер.

По его словам, совокупный объём добычи газа компании в 2018 году составил 497,6 млрд кубометров. Миллер отметил существенный рост спроса на российский газ. По его словам «Газпром» третий год подряд обновляет рекорды поставок газа, экспортируемого в дальнее зарубежье. Общий объём экспорта превысит 201 млрд кубометров, уточнил глава компании.

«Мы вплотную приближаемся к максимальным годовым контрактным количествам, которые у нас есть по всем экспортным контрактам в дальнее зарубежье», — сказал он.

Компания надёжно работает в условиях растущего спроса, отметил Миллер. По его словам, сотрудничество с иностранными партнёрами будет выстраиваться с учётом новых реалий.

В 2017 году компания нарастила добычу на 12,4% до 472 млрд кубометров. А в 2018 году рост показателя составит 5,4%, заявил глава «Газпрома».

Ранее News.ru писал, что в 2018 году Россия добыла рекордные 733 млрд кубометров газа. С таким заявлением выступил глава Минэнерго Александр Новак.