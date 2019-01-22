«Газпром межрегионгаз» подтвердил долги Чечни

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Размер просроченной задолженности жителей Чечни перед компанией «Газпром межрегионгаз» за восемь с половиной лет составил более 9 млрд рублей.

«Подтверждаем, что размер просроченной задолженности, о которой идёт речь, составляет 9,353 млрд рублей, период образования — с 01.01.2007 по 30.09.2015», — сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз».

Данные об этой сумме отсутствуют в резолютивной части решения суда, но они есть в мотивировочной (содержательной) части.

Ранее News.ru писал, что замгендиректора по реализации газа компании «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов назвал информацию о списании долгов жителям Чечни на 9 миллиардов рублей «информационным вбросом». По его словам, Заводской районный суд Грозного действительно обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать безнадёжные к взысканию долги населения Чечни, но о 9 миллиардах рублей в решении суда нет ни слова.

Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ спецификой региона. Он подчеркнул, что республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже».