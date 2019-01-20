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«Газпром» и Грузия близки к подписанию нового контракта

Gazprom/via/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия заявил, что Тбилиси и «Газпром экспорт» ведут переговоры о новом соглашении по транзиту российского природного газа в Армению. По его словам, они должны завершиться в течение двух недель.

«Мы говорим о значительном улучшении условий контракта. Думаем, что через две недели переговоры завершатся, и мы сообщим всё, что не будет конфиденциальным», — цитирует Кобулию РИА Новости.

Срок предыдущего двухлетнего контракта истёк 31 декабря 2018 года, но его условия действуют до заключения нового договора.

По условиям последнего контракта между Грузией и компанией «Газпром экспорт», в 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами, а частично сырьём. В 2018 году транспортировка оплачивалась только денежными средствами.

Ранее News.ru сообщал, что в Тбилиси по делу о взрыве в жилом корпусе на окраине столицы задержаны два человека. Речь идёт о сотрудниках газораспределительной компании «Казтрансгаз — Тбилиси». За несколько часов до происшествия они проводили проверку в доме.


#Грузия #Газпром #транзитгаза
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