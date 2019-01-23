Регионы задолжали «Газпрому» миллиарды

https://news.ru/storage/news/3308b81f087c04a6e053e82fa45a4d85/35cf346c-75e3-4707-9604-e000f3af717a_850.jpg Игорь Зарембо/РИА Новости

Энергетическая корпорация озвучила сумму долгов за газ

Долги за газ всех жителей российских регионов перед «Газпромом» к концу 2018 года выросли на 7,8 млрд рублей, составив 37,9 млрд рублей. Среди юридических лиц наибольшее количество должников «Газпром межрегионгаз» насчитал в Московской области. Там к декабрю находилось 118 организаций, задолжавших компании более 1 млрд рублей. Сумма долга каждой из них варьируется от 10 млн рублей до 600 млн рублей.

Также в число лидеров по количеству компаний-должников вошли Тверская область (66 предприятий), Пермский край (47), Саратовская область (44), Краснодарский край (39), Владимирская и Оренбургская области (34). Меньше всего проблемных организаций (по одной) насчитали в Калмыкии, Ингушетии, на Алтае и Сахалине, а также в Тюменской области и Камчатском крае. В Петербурге и Калининградской области таких предприятий, по данным пресс-службы «Газпром межрегионгаз», по две. В Карачаево-Черкесии и Чечне — по три.

Теплоснабжающие организации

Статистику, связанную с просроченной задолженностью регионов за газ, «Газпром межрегионгаз» ведёт не первый год. По его данным, наиболее проблемные потребители — теплоснабжающие организации: на их долю приходится 35% от общего долга. В прошлом году газовая монополия констатировала, что просроченная задолженность продолжает накапливаться, и это «остаётся проблемой функционирования российского рынка газа». В пресс-службе «Газпрома» пояснили, что компания не ставит перед собой задачу афишировать финансовые трудности регионов, но намерена добиваться своевременной оплаты в будущем, чтобы как можно скорее выйти из замкнутого круга долгов и начать навёрстывать упущенное.

В июле 2017 года «Газпром» при своём совете директоров создал специальный орган по выбиванию долгов — комиссию по укреплению платёжной дисциплины при поставках газа внутри России. Возглавил её глава совета директоров Виктор Зубков. С 2018 года регионы обязаны предоставлять гарантии по обеспечению обязательств по оплате газа.

«Конечно, сумма 37,9 млрд рублей в масштабах бизнеса „Газпрома“ не выглядит огромной. Например, общая задолженность населения и промышленных и непромышленных потребителей перед энергосетями намного выше — более 280 млрд рублей», — отмечает в беседе с News.ru cтарший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Гайдара Сергей Жаворонков.

Не Чечня, а Дагестан

По его словам, география и структура этих двух (за газ и за свет) задолженностей примерно одинакова. Если говорить о юридических лицах, то это в основном всевозможные бюджетные учреждения, воинские части, которые считают, что «статус квазигосударства даёт им основание не платить». А если говорить о населении, то это, безусловно, республики Северного Кавказа, причём не Чечня, а Дагестан, где и жителей намного больше, и объёмы потребления газа и электричества.

«Всё это происходит по одной универсальной логике: а зачем платить, если можно не платить? Если руководство местных газовых и энергетических компаний встроено в местные клановые расклады, то оно и взыскивать не будет, оно и спишет, признав задолженность безнадёжной», — рассуждает Жаворонков.

В случае с бюджетными организациями проблема задолженности должна решаться за счёт ужесточения бюджетной дисциплины, отмечает аналитик. По его мнению, надо сделать так, чтобы у них не висели долги не только перед контрагентами, но и перед любыми подрядчиками.

Напомним, 18 января на сайте прокуратуры Чечни появилось сообщение, что Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск ведомства к компании «Газпром межрегионгаз Грозный» и постановил списать долги с населения за газ на 9 млрд рублей. Взыскание задолженности является «безнадёжным», пояснили в прокуратуре.

Решение вызвало большой резонанс. После этого с просьбой списать долги с граждан по аналогичной схеме выступили депутаты региональных парламентов Чувашии, Пензенской и Смоленской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского и Красноярского краёв. В «Газпроме» вердикт суда назвали несправедливым по отношению к добросовестным плательщикам. 21 января «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение Грозненского райсуда. А Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании против списания долгов населения, назначив в региональном ведомстве служебную проверку «в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением».