Компания «Газпром» приняла решение в полном объёме реализовать восточный маршрут проекта «Южный коридор». Речь идёт о линейной части магистрального газопровода Починки — Анапа.
Длина ветки составит 1625,6 км. В настоящее время построено более 500 км.
«Южный коридор» должен был состоять из двух очередей: Писаревка — Анапа длиной 472 км и Починки — Анапа. Первый был построен полностью, а работы на втором были остановлены в 2015 году после пересмотра мощности черноморского газопровода, передаёт «
Ранее News.ru писал, что «Газпром» сократил объёмы поставок голубого топлива странам дальнего зарубежья. С начала текущего года по 15 июля показатель снизился на 5,6% по сравнению c аналогичным периодом 2018-го.