https://static.news.ru/photo/3b4a8d94-aa31-11e9-a284-fa163e074e61_1024.jpg «Южный коридор» Фото: gazprom.ru

Компания «Газпром» приняла решение в полном объёме реализовать восточный маршрут проекта «Южный коридор». Речь идёт о линейной части магистрального газопровода Починки — Анапа.

Длина ветки составит 1625,6 км. В настоящее время построено более 500 км.

«Южный коридор» должен был состоять из двух очередей: Писаревка — Анапа длиной 472 км и Починки — Анапа. Первый был построен полностью, а работы на втором были остановлены в 2015 году после пересмотра мощности черноморского газопровода, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что «Газпром» сократил объёмы поставок голубого топлива странам дальнего зарубежья. С начала текущего года по 15 июля показатель снизился на 5,6% по сравнению c аналогичным периодом 2018-го.