https://static.news.ru/photo/98a48814-a18f-11e9-81d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: President.az

Трансанатолийский газопровод (TANAP) не сможет составить существенную конкуренцию «Турецкому потоку». К такому выводу пришли эксперты компаний «Атон» и Sberbank CIB.

По мнению аналитиков «Атон», спрос на газ в Турции находится под давлением из-за сложной экономической ситуации, однако к 2020 году он стабилизируется возле уровня в 50 млрд кубометров в год, а к 2035 году превысит 60 млрд кубометров.

При этом эксперты указывают, что «Газпром» может загрузить обе нитки «Турецкого потока» полностью (до 32 млрд кубометров газа в год), тогда как конкуренция со стороны TANAP (до 16 млрд кубометров газа в год) ограничена, поскольку 8 млрд кубометров в год зарезервированы для итальянского рынка.

Эксперты Sberbank CIB также отмечают, что TANAP не будет составлять существенной конкуренции «Турецкому потоку» на целевых рынках, а согласно ожиданиям «Газпрома», загрузка мощностей первой нитки «Турецкого потока» будет близка к номинальной.

Строительство важнейшего для Азербайджана, Средиземноморья и Европы Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершилось. Благодаря его мощностям европейцы смогут с 1 июля получать азербайджанский газ, писал News.ru.