Гайдаровский форум соберёт ведущих экономистов Запада

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Крупные экономисты — Вито Танци и Адам Туза — представят на Гайдаровском форуме свои книги. Труды первого посвящены развитию индустриализации мира с начала XX века и до наших дней, а также рассказывают о задачах, которые стоят перед финансовыми системами современных государств.

Адам Туз — автор множества исследований по истории прошлого века. В своих произведениях он рассуждает на политические и экономические темы, пишет «Профиль». На съезде, который пройдёт 15−17 января 2019 года в Москве, он познакомит читателей со своим литературным детищем «Всемирный потоп: Великая война и переустройство мирового порядка». Работа посвящена значению Первой мировой войны и её последствиям, например — Великой депрессии в США и тоталитарным режимам в Европе.

Ещё одним творением британского экономиста Туза стала «Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики». В нём британец пытается разобраться в причинах падения Третьего рейха.

Организаторами Гайдаровского форума станут РАНХиГС при президенте Российской Федерации, ИЭП имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов РФ.

Ранее News.ru публиковал результаты опроса граждан по поводу финансовой ситуации в стране. Исследования проводил фонд «Общественное мнение». Почти 70% граждан считают, что в стране наблюдается экономический кризис.