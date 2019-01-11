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Гайдаровский форум откроется образовательной тематикой

Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

В Москве 15−17 января 2019 года будет проходить Х Гайдаровский форум. Первый день мероприятия начнётся с делового завтрака Forbes и Трианонского диалога «Россия — Франция: новые технологии образования».

Деловой завтрак Forbes соберёт ключевых частных инвесторов в российское школьное образование. Среди них будут председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, председатель совета директоров Альфа-Банка Пётр Авен, президент АО «Управляющая компания «Просвещение» Владимир Узун, председатель совета директоров холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин, социальный предприниматель Рубен Варданян, председатель совета директоров АО «Первая грузовая компания» Александр Волошин, предприниматель, основатель школы для одарённых и мотивированных детей «Летово» Вадим Мошкович, учредитель благотворительного фонда «Дар» Никита Мишин, предприниматель, глава Российско-американского совета делового сотрудничества Давид Якобашвили и другие представители бизнес-сообщества.

Как отмечает модератор мероприятия редакционный директор Forbes Russia Николай Усков, вопросы инвестиций в человеческий капитал всегда будут оставаться важнейшим фактором, оказывающим влияние и на экономическое развитие, и на уровень благосостояния в стране. Особенностью инвестиций в образовательную сферу в РФ является то, что отечественные инвесторы проявляют интерес к дошкольным образовательным организациям и в меньшей степени интересуются школами и высшими учебными заведениями. В ходе завтрака Forbes участники дискуссии постараются определить соотношение частного и государственного партнёрства в сфере образования, обсудить механизмы инвестирования, а также рассмотреть наиболее успешные коммерческие практики.

В рамках Трианонского диалога с ключевыми докладами выступят министр высшего образования, исследований и инноваций Франции Фредерик Видаль и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. В обсуждении будут участвовать руководители ведущих вузов России и Франции. Среди них: ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев, президент Университета Сорбонна Жан Шамбаз, президент Университета Ниццы — Софии-Антиполис Эммануэль Трик, а также президент Французского университетского колледжа МГУ им. М.В. Ломоносова Марек Хальтер и его директор Люк Обри. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко выступит модератором дискуссии.

News.ru является информационным партнёром Гайдаровского форума.


#образование #инвестиции #форум
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