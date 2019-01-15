Фунт сократил потери к доллару после голосования по Brexit

https://news.ru/storage/news/50f850e59e9110c300d4a53c95517e03/45bea837-0939-4ab4-8ce3-ada659a73b6d_850.jpg Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фунт стерлингов снизил темпы падения к доллару после того, как британский парламент отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с Евросоюзом по Brexit. Об укреплении позиций речь не идёт, однако дешевеет валюта уже не столь ощутимо.

Исходя из данных торгов, по состоянию на 23:00 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2828 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия, который составлял в 1,2863 доллара за фунт.

Ранее в ходе торгов удешевление достигало отметки в 1,2672 доллара за фунт, сообщает РИА Новости.

Парламент Великобритании, как писал News.ru, проголосовал против сделки об условиях выхода из ЕС. Документ отвергли две трети депутатов.