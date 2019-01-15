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Фунт сократил потери к доллару после голосования по Brexit

Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Фунт стерлингов снизил темпы падения к доллару после того, как британский парламент отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с Евросоюзом по Brexit. Об укреплении позиций речь не идёт, однако дешевеет валюта уже не столь ощутимо.

Исходя из данных торгов, по состоянию на 23:00 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2828 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия, который составлял в 1,2863 доллара за фунт.

Ранее в ходе торгов удешевление достигало отметки в 1,2672 доллара за фунт, сообщает РИА Новости.

Парламент Великобритании, как писал News.ru, проголосовал против сделки об условиях выхода из ЕС. Документ отвергли две трети депутатов.


#экономика #Brexit #биржи
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