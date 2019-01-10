ФТС сообщает о заметном росте оборота внешней торговли РФ

https://news.ru/storage/news/119782b030a0f03f2fcf4db3cdb70294/16dd41f6-e62c-42a1-b3e9-222fcb4cfd53_850.jpg Semen Likhodeev/Global Look Press

Оборот внешней торговли России вырос на 15,5%. Данные за 11 месяцев 2018 года приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

«По предварительным данным, за 11 месяцев 2018 г. оборот торговли составил 605 млрд долларов, что на 15,5% выше показателя 2017 г. (524 млрд)», — сообщил представитель ФТС.

За 10 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот РФ увеличился на 20% и составил 567 млрд долларов. Положительное сальдо торгового баланса РФ за январь–октябрь 2018 года составило 170,8 млрд долларов, что на 65,5% выше показателя за аналогичный период 2017 года. Экспорт товаров за отчётный период вырос на 28,2% — до 368,9 млрд долларов, импорт — на 7,3%, до 198,1 млрд долларов. Основные торговые партнеры России в январе–октябре 2018 года — Китай, Германия, Нидерланды, Италия, Турция, США, Республика Корея, Польша, Япония и Франция.

Ранее News.ru писал, что сотрудничество России и Китая приносит миллиарды долларов.