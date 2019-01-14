ФТС России рассказала о росте доходов от экспорта нефти

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Доходы от экспорта нефти за 11 месяцев 2018 года выросли на 38,2%. Такие данные привела Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Как сообщает ведомство, за январь–ноябрь прошлого года совокупный доход от экспорта углеводородов составил $118,42 млрд. При этом общий объём экспорта нефти увеличился на 0,6%, до 236,6 млн тонн.

В ноябре рост экспорта нефти вырос на 2,4% по отношению к октябрю и составил 22,95 млн тонн. При этом доходы от экспорта сократились за месяц на 5,7%, до $11,736 млрд.

По данным ФТС, в январе–ноябре экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 58% год к году, составив 35,1 млн кубометров, а экспорт природного газа — на 5,9%, до 202,2 млрд кубометров.

Доходы от экспорта СПГ составили за одиннадцать месяцев $5 млрд, рост к 2017 году — 71,6%.

Экспорт природного газа обеспечил поступление за 11 месяцев $44,6 млрд, увеличившись на 30,1%, сообщает ведомство.

Как ранее писал News.ru, отчисления ФТС в 2018 году в бюджет выросли на 32,5%. Об этом сообщала пресс-служба российской таможни.