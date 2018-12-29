Фрукты с мухой-горбаткой ввезли в Россию

https://news.ru/storage/news/d813bed1d991dea2213701aad65092b3/53542f97-d7b0-45b5-862c-516a990330af_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Россельхознадзор зафиксировал ввоз в РФ зараженных мухой-горбаткой фруктов и овощей из Турции и Германии. Это апельсины, мандарины, грейпфруты, груши, лимоны, огурцы и яблоки.

«Указанный вредитель представляет серьезную угрозу не только фитосанитарной и продовольственной безопасности РФ, но и опасен для человека и животных, так как является переносчиком холеры», — сообщает управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее Россельхознадзор объявил о временных ограничениях на поставки в РФ живой птицы и инкубаторского яйца из Хольстебро, который расположен в Дании, из-за обнаружения в регионе низкопатогенного гриппа птиц, писал News.ru. При этом ведомство запретило перевозку живой птицы из указанного региона по России.