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Фрукты с мухой-горбаткой ввезли в Россию

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Россельхознадзор зафиксировал ввоз в РФ зараженных мухой-горбаткой фруктов и овощей из Турции и Германии. Это апельсины, мандарины, грейпфруты, груши, лимоны, огурцы и яблоки.

«Указанный вредитель представляет серьезную угрозу не только фитосанитарной и продовольственной безопасности РФ, но и опасен для человека и животных, так как является переносчиком холеры», — сообщает управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее Россельхознадзор объявил о временных ограничениях на поставки в РФ живой птицы и инкубаторского яйца из Хольстебро, который расположен в Дании, из-за обнаружения в регионе низкопатогенного гриппа птиц, писал News.ru. При этом ведомство запретило перевозку живой птицы из указанного региона по России.


#Россельхознадзор #продукты #импорт #насекомые
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