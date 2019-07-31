https://static.news.ru/photo/f64445b8-b3c3-11e9-afa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: AgnosticPreachersKid/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам впервые за 10 лет приняла решение снизить базовую процентную ставку. Целевой диапазон ставки по федеральным фондам опустился до 2–2,25%.

Решение связано с тем, что в последнее время стабильно росло количество рабочих мест, а уровень безработицы оставался низким. По данным ФРС, общая инфляция и инфляция для товаров, кроме продуктов питания и энергии, опускаются ниже 2%, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что крупнейший по размеру активов банк России — Сбербанк — улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год с 69 до 65 рублей за доллар. Кредитная организация также улучшила прогноз по инфляции на конец 2019 года с 4,8 до 4,2% и повысила прогноз по цене на нефть с $62 до $64 за баррель.