Германия хочет сохранить транзит газа через Украину

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что власти Германии надеются заключить соглашение о транзите газа через Украину до запуска в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».
«Мы хотим, чтобы Украина и впредь сохранила за собой транзит газа», — сказал министр на энергетической конференции газеты Handelsblatt.
Он сообщил, что по этому вопросу удалось запустить прямые переговоры между Украиной и Россией. По словам Альтмайера, до запуска «Северного потока — 2» должно быть подписано соглашение, которое учитывало бы интересы Украины.
Ранее News.ru писал, что подавляющее большинство жителей Германии не считает строительство газопровода «Северный поток — 2» угрозой для страны. Об этом говорят данные опроса, проведённого немецким институтом социсследований и статистического анализа Forsa. 73% респондентов положительно отнеслись к проекту строительства магистрали, и лишь 16% опрошенных считают, что можно обойтись и без него. При этом 90% участников социсследования уверены, что президент США Дональд Трамп пытается заставить Германию и другие страны Европы покупать американский сжиженный газ, прикрываясь политическими мотивами.