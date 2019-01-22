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Германия хочет сохранить транзит газа через Украину

Wolfram Scheible/Nord Stream 2

экономика [ версия для печати ]

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что власти Германии надеются заключить соглашение о транзите газа через Украину до запуска в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».

«Мы хотим, чтобы Украина и впредь сохранила за собой транзит газа», — сказал министр на энергетической конференции газеты Handelsblatt.

Он сообщил, что по этому вопросу удалось запустить прямые переговоры между Украиной и Россией. По словам Альтмайера, до запуска «Северного потока — 2» должно быть подписано соглашение, которое учитывало бы интересы Украины.

Ранее News.ru писал, что подавляющее большинство жителей Германии не считает строительство газопровода «Северный поток — 2» угрозой для страны. Об этом говорят данные опроса, проведённого немецким институтом социсследований и статистического анализа Forsa. 73% респондентов положительно отнеслись к проекту строительства магистрали, и лишь 16% опрошенных считают, что можно обойтись и без него. При этом 90% участников социсследования уверены, что президент США Дональд Трамп пытается заставить Германию и другие страны Европы покупать американский сжиженный газ, прикрываясь политическими мотивами.


#северныйпоток-2 #германия #украина #ГАЗ
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