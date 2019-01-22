Германия хочет сохранить транзит газа через Украину

https://news.ru/storage/news/c151ef60fb9ec3fa6608f782ec5319d6/852e3e22-d3a8-4909-af9b-dc7d1d80eb8a_850.jpg Wolfram Scheible/Nord Stream 2

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что власти Германии надеются заключить соглашение о транзите газа через Украину до запуска в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».

«Мы хотим, чтобы Украина и впредь сохранила за собой транзит газа», — сказал министр на энергетической конференции газеты Handelsblatt.

Он сообщил, что по этому вопросу удалось запустить прямые переговоры между Украиной и Россией. По словам Альтмайера, до запуска «Северного потока — 2» должно быть подписано соглашение, которое учитывало бы интересы Украины.

Ранее News.ru писал, что подавляющее большинство жителей Германии не считает строительство газопровода «Северный поток — 2» угрозой для страны. Об этом говорят данные опроса, проведённого немецким институтом социсследований и статистического анализа Forsa. 73% респондентов положительно отнеслись к проекту строительства магистрали, и лишь 16% опрошенных считают, что можно обойтись и без него. При этом 90% участников социсследования уверены, что президент США Дональд Трамп пытается заставить Германию и другие страны Европы покупать американский сжиженный газ, прикрываясь политическими мотивами.