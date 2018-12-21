Forbes назвал Цукерберга неудачником года

Марк Цукерберг потерял наибольшее среди миллиардеров количество денег за уходящий год. Такую ситуацию авторы рейтинга связывают с большим количеством скандалов, окружающих Facebook.
Сейчас состояние главы социальной сети исчисляется $52,5 млрд., сообщает Forbes. Его годовые потери составили $18,7 млрд.
На втором месте в списке главных миллиардеров-неудачников находится основатель Zara, который за 2018 год лишился $16,2 млрд. Последний в тройке антирейтинга — владелец Continental AG Георг Шеффлер, который по итогам года недосчитался $14 млрд.
Ранее News.ru сообщал, что российская редакция журнала Forbes выбрала бизнесмена года в РФ. Им стал предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов.