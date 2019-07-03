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Объём средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился в июне. Такие данные следуют из материалов Минфина РФ.

По данным министерства, ФНБ сократился в июне на 1,6%, его совокупный объём к 1 июля составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.

На 1 июня 2019 года объём ФНБ составил 3,822 трлн рублей, а на 1 мая 2019 года — 3,814 трлн рублей.

При этом расчётная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, составила в период с 15 декабря 2018 года по 30 июня 2019 года $379,4 млн или 23 931,8 млн рублей, сообщают в Минфине.

Как ранее писал News.ru, вложение всех средств от нефтяных доходов по достижении Фондом национального благосостояния порога в 7% ВВП может стать причиной восстановления зависимости курса рубля и ряда экономических и финансовых показателей от цен на нефть. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.