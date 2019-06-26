https://static.news.ru/photo/2298481c-97f9-11e9-87dc-fa163e074e61_1024.jpg Сан Марино Фото: Andrei Nechayev/Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 января 2020 года намерена исключить из перечня государств и территорий, не сотрудничающих с РФ в сфере обмена информацией о налогообложении, Панаму и Сан-Марино.

Обновлённый проект приказа, который должен вступить в силу с 1 января 2020 года, предполагает исключение из перечня таких юрисдикций, как Панама и Сан-Марино, — говорится в пояснительной записке к документу, размещённому на портале проектов нормативно-правовых актов.

Всего в перечне предлагается оставить 99 государств и 18 территорий.

Как писал News.ru, Счётная палата РФ зафиксировала увод государственных вложений, предназначенных для развития высоких технологий, в офшорные структуры. Деньги, выделенные Минкомсвязи на создание «робота-финансиста», были переведены компании, зарегистрированной на Каймановых островах. До того как следы её собственников затерялись в офшорных зонах, последним владельцем был «казначей Ельцина», бывший первый замминистра финансов России Андрей Вавилов.