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«ФК Открытие» проведёт ребрендинг отделений Бинбанка

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В первом квартале 2019 года будет проведён ребрендинг сети Бинбанка. Все отделения будут объединены под брендом банка «Открытие».

Как сообщает руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр Пахомов, для клиентов Бинбанка изменения будут минимальны — сменятся наименование банка/филиала, БИК и корреспондентский счёт. При этом прежние реквизиты будут доступны в течение трёх месяцев.

Как отмечают в «Открытии», в целом объединение двух крупнейших банков прошло успешно и в сжатые сроки. В результате на рынке появился надёжный и современный банк, его активная клиентская база насчитывает 200 тыс. юридических и 4 млн физических лиц. В то же время региональная сеть кредитной организации составляет 747 офисов и 6000 банкоматов. Банк представлен в 250 городах 70 субъектов РФ.

Дальнейшие планы банка предусматривают, что в течение 2019 года бывшие филиалы Бинбанка присоединятся к базовым филиалам банка «Открытие». Таким образом, до конца 2019 года структура сети объединенного банка «Открытие» предусматривает один базовый филиал на один федеральный округ.

Согласно стратегии финансовой организации, к 2020 году сеть банка «Открытие» будет охватывать 73% городского населения России (103 млн человек).

Как ранее писал News.ru, банк «ФК Открытие» передал в банк «Траст» непрофильные активы в размере 438 млрд рублей. В результате была погашена задолженность кредитной организации перед ЦБ РФ.


#открытие #бинбанк #слияния #банковскийсектор
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