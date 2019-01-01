«ФК Открытие» присоединил Бинбанк

Кредитные организации «ФК Открытие» и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале прошлого года.
Трансформация сетей отделений банков должна завершиться в апреле 2019 года, сообщил ранее председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов. По его словам, затраты на это оцениваются в 500 млн рублей, передаёт «Интерфакс».
В декабре 2017 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что нужно провести слияние «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Позже зампред ЦБ Василий Поздышев подчеркнул, что Бинбанк будет присоединён к банку «Финансовая корпорация Открытие» в течение 2018 года, писал News.ru.