«ФК Открытие» присоединил Бинбанк

https://news.ru/storage/news/5a8c63ea35071c5263002b19fe7a4464/ed16529a-4a55-499a-9e2f-9367129c9a84_850.jpg Global Look Press/Anton Belitsky

Кредитные организации «ФК Открытие» и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале прошлого года.

Трансформация сетей отделений банков должна завершиться в апреле 2019 года, сообщил ранее председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов. По его словам, затраты на это оцениваются в 500 млн рублей, передаёт «Интерфакс».

В декабре 2017 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что нужно провести слияние «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Позже зампред ЦБ Василий Поздышев подчеркнул, что Бинбанк будет присоединён к банку «Финансовая корпорация Открытие» в течение 2018 года, писал News.ru.