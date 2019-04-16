Россиянам безопаснее всего пользоваться финансовыми продуктами или услугами, когда возраст человека составляет 18−24 года. По мере же взросления пользователя риски той или иной финансовой «примочки» увеличиваются и после 35 лет становятся небезопасными. Такой вывод следует из совместного исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и группы Qiwi, с которым ознакомился News.ru. Всё дело в том, что взрослые традиционно очень консервативны в вопросах пользования финансовыми продуктами и платёжными технологиями, убеждены авторы исследования. Однако не все эксперты с ними соглашаются.

Страховые услуги можно безопасно использовать в среднем с 18 лет. Это самый «молодой» тип финансовых продуктов, которые россияне считают наиболее безопасным для себя и своих детей. В чуть более зрелом возрасте — с 19 лет — можно безопасно пользоваться банковскими картами, электронными кошельками, интернет- и мобильным банком. А вот открывать депозиты в банках или брать там кредиты стоит не ранее чем в 20 лет и 22 года соответственно. Наиболее же опасный финансовый продукт — это микрозаймы, их лучше оформлять в среднем в 23 года. Такие результаты получили в НАФИ и Qiwi, проведя опрос населения РФ в 2018 году.

В среднем человеку в возрасте 18−24 лет безопасно пользоваться большинством известных финансовых продуктов или услуг, следует из исследования. От 40% до 61% опрошенных называют именно эту возрастную категорию в качестве наиболее «застрахованной» от всевозможных рисков. Для других возрастных групп ответы разнятся. Так, брать кредиты безопасно в возрасте 25−34 лет, считают 24% респондентов. В этот же жизненный период можно спокойно открывать вклады и брать микрозаймы, убеждены 12% и 19% опрошенных соответственно. А вот оформлять банковские карты безопаснее всё же с 14 до 17 лет, отвечают 21% респондентов.

После 35 лет вообще небезопасно пользоваться мобильным или интернет-банком, электронными кошельками и страховыми продуктами. В безопасность этих сервисов для указанной категории россиян не верит никто, следует из результатов опроса. Но в относительной безопасности микрозаймов, банковских кредитов и инвестпродуктов не сомневаются лишь 3−4% респондентов (см. инфографику).

Взрослое население России очень консервативно, когда дело доходит до пользования платёжными технологиями, и не всегда знакомо с финансовыми терминами, признаёт руководитель образовательных программ Qiwi Елена Луценко. При этом в большинстве отечественных семей не практикуется обсуждение с детьми вопросов семейного бюджета или планирования, добавляет эксперт.

Sergey Kovalev/Global Look Press

«Для взрослых более привычным является вариант, при котором выросшие дети после достижения совершеннолетия уже сами, без их помощи со всем разберутся», — отмечает Луценко.

В то же время молодёжь демонстрирует максимально высокую вовлечённость в финансовые отношения — заводит карты, кошельки, активно покупает в Интернете. Так что чем раньше дети начинают разбираться и пользоваться разными финансовыми продуктами, тем более уверенными пользователями они становятся во взрослой жизни, резюмирует эксперт.

С тем, что по мере взросления пользование финансовыми продуктами становится всё менее безопасным, сложно согласиться, если только речь не идёт о совсем пожилых людях, у которых трудности с концентрацией внимания, парирует гендиректор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов.

«Люди, особенно пережившие кризисы 1998, 2008, 2014 годов, гораздо осторожнее в своих финансовых решениях, трезво оценивают доходности, которые им предлагают, и другие условия финансовых продуктов», — убеждён эксперт.

С другой стороны, оговаривается он, всё чаще появляются новые продукты, и пожилым людям сложнее их осваивать, например, обратную ипотеку или платежи с помощью мобильного телефона.

Финансы отцов и детей

Страхование кажется безопасным с совершеннолетия просто в силу методики подсчёта, рассуждает Шустов: средняя оценка по всем возрастным категориям не равна возрасту, с которого безопасно начинать пользоваться тем или иным продуктом. Эта средняя оценка сродни «средней температуре по больнице». Страховые компании в России исторически зачастую ведут агрессивные продажи и уклоняются от выплат, даже если страховой случай действительно наступил, это хитро составленные не в пользу клиента договоры, это смена названий и юрлиц, продолжает финансист.

«Может быть, такое лояльное отношение к страхованию сложилось из практики позднего СССР, когда страхование было почти всеобщим и недорогим, и оно, насколько возможно, удовлетворяло потребность людей в ощущении безопасности», — рассуждает Шустов.

Банковские карты, особенно чипованные и в связке с интернет-банком, являются наиболее безопасным продуктом, с которого ребёнок может начинать знакомство с взрослым миром денег, учиться сбережениям и инвестициям, убеждён эксперт. К этой же категории можно отнести депозиты, так как они застрахованы государством и учат создавать сбережения, добавляет он.

Однако кредиты и микрозаймы — это совсем другой уровень ответственности, он требует от заёмщика и понимания своих потребностей и здравой оценки финансовых возможностей, высокой платёжной дисциплины, подытоживает Шустов.