https://static.news.ru/photo/84ec4b2a-b1ea-11e9-b649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Интернет-пользователи не ощутят на себе каких-либо существенных неудобств после запрета анонимных электронных платежей. Такое мнение высказал гендиректор финансовой корпорации «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

По его словам, большинство россиян используют интернет-кошельки в основном для оплаты товаров и услуг в Интернете, а хранящиеся там средства «не очень большие».

Хохрин отметил, что уход от анонимности преследует цель обезопасить пользователей. Оставшийся рынок услуг выберет упрощённую идентификацию, уверен он. При этом кредитные организации обязаны будут соблюдать закон, чтобы не лишиться лицензии. Это более удобный и безопасный метод, подчеркнул эксперт.

Это поворотная инициатива для российского рынка. Она означает, что на рынке исчезает сегмент, в котором использовались неидентифицированные кошельки. Его доля составляла почти 15% от рынка платёжных услуг, — пояснил Хохрин.

После введения запрета пользователи электронных кошельков вынуждены будут пополнять их только с помощью банковского счёта, уточнил специалист. Он указал на то, что нововведение направлено, прежде всего, на борьбу с распространением наркотиков и терроризмом.

Ранее News.ru сообщал, что российские пользователи сервисов «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay вскоре не смогут анонимно пополнять интернет-кошельки. Это будет возможно только после идентификации личности.