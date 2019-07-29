https://static.news.ru/photo/c9143310-b1ec-11e9-a248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Запрет анонимного пополнения интернет-кошельков является закономерным этапом борьбы российских властей с теневой экономикой. Такое мнение высказал советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.

По его словам, оставлять такой трудноконтролируемый сегмент финансового рынка без регулирования было бы нецелесообразно. Сейчас на весь электронный денежный оборот приходится лишь 15% анонимных операций, уточнил он.

После запрета участникам рынка придётся проходить идентификацию традиционными банковскими методами, что позволит отделить легальные операции от теневых. Можно сказать, что это поворотный для рынка момент, — рассказал Салихов.

Несмотря на то что анонимными кошельками в России пользуются около 10 млн человек, финансовое инкогнито принципиально далеко не для всех. Оно изначально было предусмотрено для простоты регистрации в системах интернет-платежей, отметил эксперт.

Ранее News.ru сообщал, что российские пользователи сервисов «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay вскоре не смогут анонимно пополнять интернет-кошельки. Это будет возможно только после идентификации личности.