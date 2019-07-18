https://static.news.ru/photo/4e96f9f2-a93f-11e9-b0ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов считает, что проект Hyperloop станет надёжным подспорьем для развития железнодорожной сети в России. Эксперт оценил возможность строительства скоростной трассы от Москвы до Санкт-Петербурга.

По словам аналитика, даже если работы на бумаге обойдутся дешевле, чем создание высокоскоростной магистрали между столицами, реализация их возможно только к 2030 году. В связи с этим он задался вопросом о том, будут ли к этому времени существовать как сама компания TESLA, которая сейчас несёт убытки, так и Hyperloop One, глава которой заявил о необходимости дополнительного финансирования.

Пока этот проект, вернее завлекание в этот проект прямых инвесторов со всего мира, напоминает больше хождение Степана Разина в поход, который так и вошёл в российскую и мировую историю под названием: «Поход за зипунами», — заявил Блинов News.ru.

Отдельно, уверен эксперт, следует говорить о экономической составляющей проекта. Несмотря на то, что Hyperloop будет стоить дешевле магистрали, билеты на скоростные поезда будут стоить столько же, сколько перелёт в бизнес-классе.

Возникает вопрос: кто целевая аудитория этого проекта и есть ли спрос на данную услугу с точки зрения экономики, — отмечает аналитик.

Кроме того, уточнил Блинов, американские поезда не являются мировыми лидерами на скоростных железных дорогах. Наоборот, машин производства США просто нет на регулярных маршрутах.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович просит власти проверить строительство системы Hyperloop и деятельность министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Соответствующие обращения народный избранник направил в Генпрокуратуру в мае 2019 года.