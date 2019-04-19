Центробанк разочарован уровнем финансовой грамотности россиян. Население верит в «лёгкую наживу» и делает «неправильные вещи», посетовал первый заместитель председателя Центрального банка Сергей Швецов в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

В таком положении вещей Швецов обвинил русские сказки, которые с самого детства прививают населению неправильные представления об успехе и об усилиях, приложенных для его достижения. По мнению Швецова, стремление к «халяве» возникает у россиянина, когда он слышит истории о богатстве, которое приходит к героям чудесным образом.

Чтобы нейтрализовать вредное воздействие сказок, Швецов заявил о необходимости формировать финансовую грамотность граждан. Занимаются ли сейчас власти этой проблемой и какие институты помогают российским гражданам повышать уровень финансовой грамотности? News.ru поговорил об этом с профессором финансов, директором программы Masters in Finance Российской экономической школы Алексеем Горяевым.

— По вашему мнению, насколько высок уровень финансовой грамотности наших соотечественников?

— Финансовая грамотность — это очень многогранное понятие. На базовом уровне человек должен быть способен найти ответы на следующие вопросы: как заработать деньги и как ими распорядиться — потратить или сберечь. Понятно, что у разных людей — разный уровень мастерства в этой сфере, но даже на базовом уровне у многих, к сожалению, есть проблемы.

Не все люди понимают, как им зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечить себя и свою семью. Также не все понимают, как потратить полученные средства наиболее выгодно, не могут удержаться от малополезных трат и сформировать сбережения на стратегические цели — на образование детей, на свою пенсию.

Но такого рода проблемы не уникальны для России. С ними сталкиваются люди по всех странах, как развивающихся, так и развитых.

Александр Авилов/АГН "Москва"

— Кто должен научить человека разбираться в этих вопросах: мама с папой или учитель в школе?

— Я считаю, что информацию о получении и разумном использовании финансовых средств каждый человек способен найти сам. Глубокий, осознанный подход к распоряжению своими средствами появляется в результате размышлений. Например, на тему того, что именно он хочет получить за свои деньги и как много усилий готов потратить, чтобы заработать.

В идеале вдумчивое отношение к финансам должно начинаться с семьи. Если родители ответственно относятся к принятию финансовых решений, то это перенимают дети. Однако хорошо, если в развитии финансовой грамотности помогут школы, институты и университеты. Поэтому так важна государственная программа повышения финансовой грамотности, которая как раз внедряет подобные курсы в программу школьного и университетского обучения.

— Может ли взрослый человек — не школьник и не студент — поучаствовать в этой программе?

— Для повышения финансовой грамотности создаются различные инициативы как со стороны Министерства финансов, так и со стороны Центрального банка. Есть бесплатные порталы в Интернете, на которых можно найти полезную информацию. Например, проект «Центробанка» — «Финансовая культура».

Здесь в удобной форме размещены статьи на различную тематику — например, стоит ли брать деньги в долг, как планировать личные финансы, защищаться от рисков, как уберечься от мошенников и финансовых пирамид. Здесь можно найти информацию о мероприятиях — лекциях и мастер-классах.

Кроме того, несколько лет назад под эгидой Центробанка был создан учебник «Основы финансовой грамотности», одним из авторов которого являюсь я. Этот учебник получил рекомендацию Министерства образования и может быть использован для обучения старшеклассников. Однако пользоваться этой книгой могут не только школьники и студенты, но и взрослые люди.

Сергей Бобылев/ТАСС

— Можно ли сказать, что средства массовой информации играют положительную роль в формировании финансовой грамотности?

— В прессе есть материалы разного уровня. Есть очень взвешенные статьи, созданные с привлечением экспертов, направленные на то, чтобы заставить человека задуматься. Такие материалы освещают несколько возможных вариантов решения финансовых проблем. Какой из вариантов выбрать? Каждый решает для себя сам.

Здесь надо иметь в виду, что нет единого, универсального алгоритма поведения, который поможет добиться успеха. Наука о финансах не даёт рецептов, она предоставляет возможности и необходимые знания. Например, если человек надеется быстро заработать на своих вложениях — то должен знать, что это невозможно без рисков. Можно, наоборот, вложить средства, чтобы защитить их. Чтобы принять решение, необходимо анализировать данные, в том числе, полученные от экспертов.

К сожалению, значительную часть информационного поля заполняют короткие новостные заметки, которые предлагают лежащие на поверхности способы быстрого обогащения. Например, сведения о колебаниях курсов валют, которые дают иллюзию, что на них можно быстро заработать. Заработать и правда можно — но можно и много потерять, а эта часть правды прессой может умалчиваться. Надо прежде всего помнить: нет возможности заработать много и быстро без риска, как в сказке.