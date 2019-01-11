Финансирование проекта на 3,9 млрд евро закрыли строители TAP

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Консорциум по строительству Трансадриатического газопровода (TAP) закрыл финансирование проекта. Сумма привлечённых средств составила 3,9 млрд евро.

Как говорится в сообщении консорциума, TAP является одним из стратегических проектов в Европе. В декабре 2018 года финансирование проекта было успешно закрыто.

Согласно данным консорциума, в рамках проекта удалось привлечь 3 млрд 765 млн евро, срок погашения составляет 16,5 года. Финансирование обеспечила группа из 17 коммерческих банков и экспортных кредитных агентств. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 1 млрд евро, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — 700 млн евро, коммерческие банки — 635 млн евро, Bpifrance — 450 млн евро, Euler Hermes — 280 млн евро, Sace — 700 млн евро.

Ранее финансирование расходов осуществлялось акционерами TAP.

Как заявил управляющий директор консорциума TAP Лука Шиппати, после завершения финансирования проекта консорциум может полностью сосредоточиться на завершении строительных работ и введении трубопровода в эксплуатацию.

Первоначальная мощность проекта Трансадриатического трубопровода — около 10 млрд кубометров газа в год, предусмотрена возможность увеличения пропускной способности вдвое.

Стоимость постройки газопровода — $4,5 млрд. Он является частью более масштабного проекта «Южный газовый коридор» и будет соединён с другим газопроводом — TANAP.

Реализация этого проекта позволит осуществлять поставки газа из Азербайджана на европейский рынок.

Как ранее писал News.ru, британская Petrofac заключила контракт с консорциумом по строительству Трансадриатического трубопровода. Компания будет предоставлять услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию газопровода.