https://static.news.ru/photo/5738352a-91d5-11e9-bc44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Государственная дума в первом чтении приняла проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Согласно документу, профицит должен составить 1,7% ВВП, или 1 трлн 881 млрд рублей.

При этом прогнозируемый объём ВВП определён в 109,086 трлн рублей, а уровень инфляции — не выше 4,3%. Доходы федерального бюджета могут составить 20,174 трлн рублей, расходы — 18,293 трлн рублей.

Согласно документу, верхний предел внутреннего госдолга России на 1 января 2020 года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей. Объём государственного внешнего долга планируется сократить до $64,3 млрд.

Распределение бюджетных средств планируется следующим образом: 34,4 млрд рублей направят в дорожный фонд. Эти средства пойдут регионам на реализацию их программ. Имущественный фонд защиты прав граждан планируется увеличить на 16 млрд рублей для перехода от долевого строительства к использованию эскроу-счетов. На 20 млрд рублей будет увеличен взнос в банк «ДОМ.РФ», который возьмёт на себя функции кредитования застройщиков. На поддержку граждан, взявших ипотеку, направят 5 млрд рублей.

Расходы на софинансирование регионами доплат к пенсиям вырастут на 4,3 млрд рублей. На закупку лекарственных препаратов будет дополнительно перераспределено 5,3 млрд рублей, на предоставление субсидий на приобретение медицинского оборудования в федеральные центры высоких медицинских технологий Минздрава — 2,3 млрд рублей.

9,9 млрд рублей направят на реализацию планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что на базе сразу трёх внебюджетных фондов — Пенсионного, социального страхования и обязательного медицинского страхования — может быть создан единый социальный мегафонд или же ПАО с бюджетом, превышающим 10 трлн рублей. Возглавить же его может представительница парламента, утверждают источники в Госдуме.