ФАС закрыла дело о допуске такси в аэропорты

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дела в отношении аэропортов Домодедово и Шереметьево по допуску такси на «первую линию».

«Операторы аэропортов устранили нарушения, организовали доступ квалифицированных участников рынка такси на „первую линию“ привокзальных площадей», — сообщили в ФАС.

Аэропорты вместе с операторами такси обязались обеспечить одинаковые цены на услуги перевозчиков, заказываемые в порядке живой очереди с «первой линии» и с помощью мобильных приложений. В ФАС пообещали продолжить мониторить этот рынок.

Ранее News.ru писал, что специальные «Дома такси» для отдыха таксистов должны появиться рядом с аэропортами Шереметьево и Домодедово. Их услугами сможет бесплатно воспользоваться любой городской таксист. Социальный проект компании «Ситимобил» запущен с целью сделать работу таксистов комфортной. Сейчас среднее время ожидания заказа в аэропорту для водителей составляет около часа. Всё это время они вынуждены ожидать заказа на обочине. Компания обещает, что с нового года ситуация в аэропортах для водителей такси изменится.