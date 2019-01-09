USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent59.83 $ Bitcoin4,057.82 $
МОСКВА-14°C17:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

ФАС закрыла дело о допуске такси в аэропорты

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дела в отношении аэропортов Домодедово и Шереметьево по допуску такси на «первую линию».

«Операторы аэропортов устранили нарушения, организовали доступ квалифицированных участников рынка такси на „первую линию“ привокзальных площадей», — сообщили в ФАС.

Аэропорты вместе с операторами такси обязались обеспечить одинаковые цены на услуги перевозчиков, заказываемые в порядке живой очереди с «первой линии» и с помощью мобильных приложений. В ФАС пообещали продолжить мониторить этот рынок.

Ранее News.ru писал, что специальные «Дома такси» для отдыха таксистов должны появиться рядом с аэропортами Шереметьево и Домодедово. Их услугами сможет бесплатно воспользоваться любой городской таксист. Социальный проект компании «Ситимобил» запущен с целью сделать работу таксистов комфортной. Сейчас среднее время ожидания заказа в аэропорту для водителей составляет около часа. Всё это время они вынуждены ожидать заказа на обочине. Компания обещает, что с нового года ситуация в аэропортах для водителей такси изменится.


#аэропорт #ФАС #домодедово #такси #шереметьево
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
экономика 13:51, 9 января 2019
ФАС уличила МФЦ в торговле полисами ОСАГО
экономика 12:31, 25 декабря 2018
ФАС отказалась прекращать дело по дорогим ТВ-приставкам
общество 14:50, 21 декабря 2018
ФАС призвала «Аэрофлот» раскрыть ценовую политику
Лента новостей
в мире 17:08
Похитители жены миллионера требуют выкуп в криптовалюте
спорт 17:07
Климов выступит на чемпионате России вместо Кубка мира
технологии 17:00
Операторов обяжут хранить трафик на оборудовании РФ
политика 16:59
Россиянка Весельницкая объяснила обвинения США
общество 16:57
Трёх диггеров задержали у Дома правительства в Москве
Другие новости
экономика 16:50
Как поменять сотового оператора без проблем
И при этом сохранить свой старый номер
экономика 16:36
Рубль ждёт ослабления
Против него могут сыграть в январе Министерство финансов, ЦБ и нефть
экономика 16:01
МТС приобрела облачного провайдера
экономика 15:53
Цены на бензин выросли выше предсказания Путина
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top