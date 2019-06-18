Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила категорически против предложения группы «Россети» повысить тарифы на передачу по магистральным сетям ФСК ЕЭС. Замглавы ведомства Виталий Королёв заявил, что ФАС считает неприемлемым повышение цен для любых категорий потребителей.
Чиновник подчеркнул, что служба руководствуется ориентиром, данным Дмитрием Медведевым. Речь идёт об изменении тарифов не выше темпов инфляции, передаёт
Ранее News.ru писал, что Министерство энергетики России в целом поддерживает инициативу группы «Россети» о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением входящей в структуру компании ФСК ЕЭС. Об этом заявил представитель ведомства.