Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московская Биржа сообщила о падении курса евро ниже отметки в 72 рубля. Это произошло впервые с 23 мая текущего года.

В настоящее время стоимость европейской валюты достигла 71,9206 рубля, что на 23,31 копейки (0,32%) меньше, чем во время закрытия предыдущих торгов. По данным МосБиржи, стоимость доллара также снизилась до 64,2443...