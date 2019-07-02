https://static.news.ru/photo/6c8d3452-9cc0-11e9-b444-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена изучить ситуацию с возможным ростом цен на корма и мясную продукцию, сообщил замруководителя организации Андрей Цыганов. При этом он отметил, что не может сказать, есть ли у ФАС опасения в связи с этой темой.

По его словам, служба будет внимательно следить за развитием событий в том случае, если удорожание не обусловлено объективными обстоятельствами. Речь идёт об информации Национальной кормовой ассоциации, которая предупредила о возможном росте цен на некоторые сорта мяса не менее чем на 10%.

Корма, в свою очередь, могут подорожать из-за требований Минфина к импортёрам платить НДС за ввезённые за последние три года добавки. По предварительным оценкам, доначисления составят от 4 до 7 млрд рублей, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что ФАС отказалась признать стенды с IQOS в торговых точках рекламой табачной продукции, так как данные устройства могут использоваться в медицинских целях. С мнением ФАС не согласились в Минздраве.