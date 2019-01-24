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ФАС проверит цены на приставки для цифрового ТВ

pixabay.com

экономика [ версия для печати ]

Федеральная антимонопольная служба начнёт проверять цены на приставки для цифрового телевидения.

Речь идёт о регионах, в которых с 11 февраля будут отключены аналоговые передатчики — это Рязанская, Тульская, Ярославская, Ульяновская, Пензенская, Магаданская области, а также Чечня. ФАС проанализирует уровень закупочных и розничных цен на приставки у местных ретейлеров и оценит их запас на складах, сообщил в интервью ТАСС замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. 

Первым регионом России, который перешёл на «цифру», стала Тверская область. Это произошло в начале декабря 2018 года, тогда в магазинах крупнейших торговых сетей наблюдался необоснованный рост цен на приставки для цифрового ТВ. В отношении ретейлеров уже возбуждены дела. 

Как сообщал News.ru, переход на цифровое телевидение обойдётся россиянам как минимум в 7 тыс. рублей. Такая сумма складывается из затрат на покупку телевизора, поддерживающего стандарт вещания DVB-T2, а также приставки к нему.


#цены #ФАС #телевидение
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