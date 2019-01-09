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ФАС прокомментировала повышение цен на бензин

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Глава управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин считает, что цены на топливо с начала года не повышались более чем на 1,7%. По его мнению, данные цифры свидетельствуют о соблюдении договорённости между нефтяниками о стабилизации топливного рынка.

Махонин объяснил, что цены на топливо повышали в основном крупные вертикально интегрированные компании, эти меры объяснялись увеличением НДС. Он отметил, что в конце года в ряде регионов было зафиксировано снижение цены на бензин в районе 1%. Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин во время декабрьской пресс-конференции заявил, что рост цен на бензин после повышения НДС составит лишь 1−1,5%. Однако во многих регионах топливо подорожало уже выше этих значений. Например, цены на АЗС АО «ННК-Приморнефтепродукт» с 5 января выросли на 1,6−1,7%. Примерно так же поднялись цены и на заправках Сахалина, Магадана, Приамурья и Томска.


#цена #бензин #россия #ФАС
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