ФАС прокомментировала повышение цен на бензин

https://news.ru/storage/news/d65336887803c71513d0651e193ac659/f6f27166-a575-4991-9279-859a6778a5c3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Глава управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин считает, что цены на топливо с начала года не повышались более чем на 1,7%. По его мнению, данные цифры свидетельствуют о соблюдении договорённости между нефтяниками о стабилизации топливного рынка.

Махонин объяснил, что цены на топливо повышали в основном крупные вертикально интегрированные компании, эти меры объяснялись увеличением НДС. Он отметил, что в конце года в ряде регионов было зафиксировано снижение цены на бензин в районе 1%. Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин во время декабрьской пресс-конференции заявил, что рост цен на бензин после повышения НДС составит лишь 1−1,5%. Однако во многих регионах топливо подорожало уже выше этих значений. Например, цены на АЗС АО «ННК-Приморнефтепродукт» с 5 января выросли на 1,6−1,7%. Примерно так же поднялись цены и на заправках Сахалина, Магадана, Приамурья и Томска.