https://static.news.ru/photo/a2a657a6-a8e8-11e9-8112-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил вывести РЖД с рынка грузовых вагонов.

Обращение направлено министру финансов РФ Антону Силуанову. По мнению Артемьева, РЖД способствует ограничению конкуренции и удорожанию услуг на рынке железнодорожных перевозок, сообщает РБК .

Глава ФАС предлагает вывести РЖД с этого рынка путём продажи Федеральной грузовой компании или сдачей её парка в аренду. Продажа этих активов, по мнению Артемьева, принесет перевозчику более 150 млрд рублей.

Как писал News.ru ранее, более 13 млрд рублей будет направлено РЖД на выплату дивидендов за прошлый год. Это составляет 74% прибыли компании.