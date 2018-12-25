ФАС отказалась прекращать дело по дорогим ТВ-приставкам

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой прекратить дело в отношении четырёх ретейлеров из-за цен на ТВ-приставки. ФАС отказала ассоциации, подтвердив факт существенного и необоснованного повышения цен на эти товары.

«В антимонопольное ведомство поступило обращение АКОРТ о необоснованном возбуждении дела в отношении крупнейших торговых компаний», — сообщили в ФАС.

Однако, по данным мониторинга, проведённого ведомством в Тверской области, увеличение цен на ТВ-приставки в низком ценовом сегменте доходило до 100%. При этом никаких объективных причин для такого подорожания выявлено не было.

«Необоснованное повышение цен на социально ориентированных рынках является недопустимым, особенно на фоне перехода на цифровое вещание по всей России», — заявил заместитель главы ФАС РФ Анатолий Голомолзин.

Ранее News.ru писал, что государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение продлить срок отключения аналоговых телевизионных передатчиков до августа 2020 года. Ранее аналоговое вещание в РФ планировали отключить летом 2019 года. Продление срока отключения передатчиков связано с рядом факторов: сложности с доставкой и установкой оборудования для цифрового вещания жителям удалённых и труднодоступных населённых пунктов, потенциальное повышение цен на оборудование или его дефицит.