https://static.news.ru/photo/73e803ba-8e9e-11e9-b666-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала сотового оператора МТС на 100 тысяч рублей за недостоверную информацию о тарифе.

Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Ранее ведомство выдало МТС предписание в связи с тем, что реклама тарифа «Тарифище» создавала у потребителей впечатление о действии тарифа на всей без исключения территории РФ, что не соответствовало действительности, передаёт АГН « Москва ».

Как писал News.ru, сотовые операторы МТС, «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» создавали дискриминационные условия для частных компаний. Их также признали виновными в том, что цены на услугу рассылки СМС-сообщений были монопольно установлены на высоком уровне.