Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала сотового оператора МТС на 100 тысяч рублей за недостоверную информацию о тарифе.
Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Ранее ведомство выдало МТС предписание в связи с тем, что реклама тарифа «Тарифище» создавала у потребителей впечатление о действии тарифа на всей без исключения территории РФ, что не соответствовало действительности, передаёт АГН «
Как писал News.ru, сотовые операторы МТС, «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» создавали дискриминационные условия для частных компаний. Их также признали виновными в том, что цены на услугу рассылки СМС-сообщений были монопольно установлены на высоком уровне.