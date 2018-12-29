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Фареры заподозрили в обходе антироссийских санкций

pixabay.com

экономика [ версия для печати ]

Фарерские острова обвиняют в торговле с Россией в обход санкций Евросоюза. В основном Фареры экспортируют на российский рынок рыбу.

«С 2010 года объём экспорта удвоился, за прошедший год регион продал рыбы на $1,33 млрд», — сообщает Sveriges Radio.

Более 25% всего островного экспорта в настоящее время приходится на Россию. Фарерские острова не являются частью ЕС, поэтому юридически не принимали антироссийских санкций. Однако в Дании, чьим автономным регионом они являются, считают иначе и обвиняют в попытках игнорирования санкций.

Ранее News.ru писал, что решение о продлении экономических санкций в отношении России опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Отмечается, что решение действует до 31 июля 2019 года. 13 декабря ЕС продлил санкции против России на полгода из-за отсутствия прогресса в реализации Минских соглашений. При этом Европейский совет посчитал, что введения дополнительных ограничений или ужесточения уже действующих против России из-за инцидента в Керченском проливе не требуется.


#россия #санкции
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