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ЦБ: фальшивых денег стало меньше на 15%

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Количество фальшивых денежных знаков снизилось в 2018 году на 15%. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По данным регулятора наиболее часто подделывают купюры крупных номиналов. За 2018 годы было выявлено 27,8 тыс. поддельных пятитысячных банкнот. При этом подделок номиналом в одну тысячу рублей было выявлено 9,3 тыс., что меньше показателя 2017 года вдвое, сообщает регулятор. 

В то же время, по данным ЦБ новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей пока не пользуются популярностью у фальшивомонетчиков. Доля поддельных купюр в этом сегменте незначительна и не отличается качеством изготовления, отмечают в Банке России.

Как ранее сообщал News.ru, в Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что в прошлом году на территории страны из оборота было изъято 30 тыс. поддельных денежных купюр. Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков остаётся пятитысячная.


#ЦБ #деньги #фальшивка
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