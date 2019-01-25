ЦБ: фальшивых денег стало меньше на 15%

https://news.ru/storage/news/5650b8d42c2ff263e2731828db84f2de/9dd606a8-d565-4aa8-9d68-f8f11b8a435b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Количество фальшивых денежных знаков снизилось в 2018 году на 15%. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По данным регулятора наиболее часто подделывают купюры крупных номиналов. За 2018 годы было выявлено 27,8 тыс. поддельных пятитысячных банкнот. При этом подделок номиналом в одну тысячу рублей было выявлено 9,3 тыс., что меньше показателя 2017 года вдвое, сообщает регулятор.

В то же время, по данным ЦБ новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей пока не пользуются популярностью у фальшивомонетчиков. Доля поддельных купюр в этом сегменте незначительна и не отличается качеством изготовления, отмечают в Банке России.

Как ранее сообщал News.ru, в Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что в прошлом году на территории страны из оборота было изъято 30 тыс. поддельных денежных купюр. Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков остаётся пятитысячная.