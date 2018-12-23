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Российская фабрика Порошенко стонет от гнёта налоговиков

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Кондитерская корпорация Roshen заявила о серьёзном давлении в отношении своей липецкой фабрики со стороны налоговых органов РФ. Действия налоговиков в корпорации назвали «откровенным грабежом».

При этом в корпорации отмечают, что представители фискальных органов опираются на ничем не обоснованные судебные акты. Скорость и единообразие принятых решений «вызывают очень большие сомнения в беспристрастности и независимости судей», сообщает пресс-служба Roshen.

В декабре Басманный суд Москвы снова продлил арест недвижимого имущества и земельных участков липецкого предприятия. Кроме того, арбитражные суды различных инстанций отменили обеспечительные меры, которые не позволяли ранее налоговикам осуществлять любые действия с имуществом фабрики до рассмотрения дел в судах по существу.

После этого налоговые органы и судебные приставы наложили арест и приняли другие запретительные меры по производственному оборудованию и банковским счетам компании.

«Все деньги, которые находились на счетах, предназначенные для заработной платы оставшегося персонала, были сняты в счёт уплаты налогов, пени и штрафов», — говорится в заявлении.

Эти доначисления Roshen не признаёт и отрицает в арбитражном суде. 

Также в корпорации подчеркнули, что продолжат оспаривать законность действий налоговиков в российских и международных инстанциях.

Ранее News.ru писал, что корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, вывезла в Киев оборудование с липецкой кондитерской фабрики. Всего было отправлено два груза с техникой для производства и упаковки конфет общей стоимостью более 23 млрд рублей.


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