USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,546.60 $
МОСКВА-4°C19:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Россияне пытаются экономить, но тратят всё больше

Alen Gurovic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Уровень потребления в России вернулся на докризисный уровень. Россияне стали больше тратить, но в текущем году намерены сократить расходы.

В последний раз сограждане были столь щедры и несдержанны в своих финансах в 2014 году, до присоединения Крыма и последовавших за этим экономических санкций. Впрочем, некоторые опрошенные жители страны редко планируют крупные покупки заранее или предпочитают не говорить об этом социологам, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования центра «Ромир».

Результаты опроса свидетельствуют о том, что люди больше, чем годом ранее, тратят на ремонт, покупают новую мебель и ювелирные украшения. Вдвое — с 10% до 21% — увеличилось число тех, кто потратился на отдых.

Такой же рост зафиксирован для трат на медицинские услуги.

При этом покупать новые автомобили стали реже, количество тех, кто решился на это, сократилось с 4% до 3%.

Экономить россиянам удаётся с трудом: в 2018 году 42% не планировали совершать крупные покупки, но лишь 15% удалось их избежать. В наступившем году отказаться от дорогостоящих приобретений намерены около 25% опрошенных, а остальные хотят хотя бы сократить расходы.

Ранее News.ru писал, что предновогодние расходы оказались рекордно низкими. По данным исследователей, даже в кризисном 2015 году такие траты были выше, чем в 2018-м.


#деньги #траты #расходы #домашниеденьги #семейныйбюджет
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
здоровье 11:17, 19 января 2019
Новая диета спасёт человечество и планету
общество 04:14, 17 января 2019
Предновогодние траты россиян оказались рекордно низкими
экономика 09:07, 25 декабря 2018
На российском рынке преобладает частный бизнес
Лента новостей
общество 19:11
Пленных немцев провели по Великому Новгороду
общество 18:59
Изнасилованная дознаватель из Уфы не сможет стать адвокатом
происшествия 18:59
Жителя Омска зарезали из-за желания «вызвать девочек»
шоу-бизнес 18:58
Сенчина перед смертью перенесла более десяти операций
шоу-бизнес 18:52
Джастин Тимберлейк навестил детей в онкоцентре
Другие новости
экономика 14:35
Продавцы квартир заработали на москвичах более триллиона
экономика 05:54
«Газпром» и Грузия близки к подписанию нового контракта
экономика 03:07
РЖД пустили в продажу невозвратные билеты
экономика 16:50
Итоги Гайдаровского форума: от макроэкономики к нацпроектам
На мероприятиях обсудили, как сделать жизнь россиян лучше
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top