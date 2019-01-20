Россияне пытаются экономить, но тратят всё больше

https://news.ru/storage/news/f44fe5aff212c78d34e0d4dabb726904/9ff0749b-5793-43c8-bdc8-43709115e674_850.jpg Alen Gurovic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уровень потребления в России вернулся на докризисный уровень. Россияне стали больше тратить, но в текущем году намерены сократить расходы.

В последний раз сограждане были столь щедры и несдержанны в своих финансах в 2014 году, до присоединения Крыма и последовавших за этим экономических санкций. Впрочем, некоторые опрошенные жители страны редко планируют крупные покупки заранее или предпочитают не говорить об этом социологам, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования центра «Ромир».

Результаты опроса свидетельствуют о том, что люди больше, чем годом ранее, тратят на ремонт, покупают новую мебель и ювелирные украшения. Вдвое — с 10% до 21% — увеличилось число тех, кто потратился на отдых.

Такой же рост зафиксирован для трат на медицинские услуги.

При этом покупать новые автомобили стали реже, количество тех, кто решился на это, сократилось с 4% до 3%.

Экономить россиянам удаётся с трудом: в 2018 году 42% не планировали совершать крупные покупки, но лишь 15% удалось их избежать. В наступившем году отказаться от дорогостоящих приобретений намерены около 25% опрошенных, а остальные хотят хотя бы сократить расходы.

Ранее News.ru писал, что предновогодние расходы оказались рекордно низкими. По данным исследователей, даже в кризисном 2015 году такие траты были выше, чем в 2018-м.