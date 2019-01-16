Ежемесячные федеральные выплаты проиндексируют

https://news.ru/storage/news/bbf33a0ebf5f9fd06fada10371fab3d6/20878b8c-1e7e-49a8-a403-da62fdee2e42_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Татьяна Голикова

С 1 февраля будут проиндексированы все федеральные ежемесячные выплаты. Об этом на совещании у президента рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Индексация будет проведена на фактический уровень инфляции за 2018 год, то есть на 4,3%, уточнила вице-премьер со ссылкой на данные Росстата. По её словам, на эти цели потребуется дополнительно 25 млрд рублей.

По информации Голиковой, поддержка в увеличенном размере будет оказана более чем 15 млн граждан России. Проект постановления уже внесён в правительство и в ближайшее время будет подан на подпись премьер-министру Медведеву, сказала вице-премьер.

Как ранее писал News.ru, президент Путин поручил Минфину и ЦБ следить за инфляцией. На рост цен нужно реагировать грамотно и своевременно, отметил президент.