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Ежемесячные федеральные выплаты проиндексируют

Татьяна Голикова Сергей Булкин/News.ru

Татьяна Голикова

экономика [ версия для печати ]

С 1 февраля будут проиндексированы все федеральные ежемесячные выплаты. Об этом на совещании у президента рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Индексация будет проведена на фактический уровень инфляции за 2018 год, то есть на 4,3%, уточнила вице-премьер со ссылкой на данные Росстата. По её словам, на эти цели потребуется дополнительно 25 млрд рублей.

По информации Голиковой, поддержка в увеличенном размере будет оказана более чем 15 млн граждан России. Проект постановления уже внесён в правительство и в ближайшее время будет подан на подпись премьер-министру Медведеву, сказала вице-премьер.

Как ранее писал News.ru, президент Путин поручил Минфину и ЦБ следить за инфляцией. На рост цен нужно реагировать грамотно и своевременно, отметил президент.


#инфляция #голикова #ВЫПЛАТЫ #индексация
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