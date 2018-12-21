Евросоюз продлил на полгода санкции против России

https://news.ru/storage/news/e5848382663b3621624939cfd61b681e/489b2df6-ebf3-4384-8c69-f82f77fab7f7_850.jpg Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики. Решение принято «ввиду отсутствия прогресса» по выполнению Минских соглашений, сказано в заявлении Совета Европы.

Нынешний срок действия санкций истекает 31 января 2019 года. Новый срок определён до 31 июля.

«Совет утвердил это решение посредством письменной процедуры единогласно, как это предусмотрено правилами для всех подобных решений», — сообщили в Совете ЕС.

Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года после присоединения Крыма к России. В сентябре того же года они были расширены.

На большой ежегодной пресс-конференции, как сообщал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны связаны с ростом её могущества и конкурентоспособности. По его мнению, другие страны не хотят считаться с появлением «мощного, сильного игрока».