https://static.news.ru/photo/b41d166a-8f1a-11e9-8703-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) обратила внимание главы украинской корпорации «Нафтогаз» Андрея Коболева на долги «Укртрансгаза» за топливо для технических нужд.

В письме, адресованном Коболеву, текст которого приводит издание «Украiнське новини», подчёркивается, что сложившаяся ситуация угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок газа. Кроме того, Федерация энерготрейдеров предупредила Киев, что 4,1 млрд гривен ($160 млн) необходимо выплатить в ближайшее время.

Если деньги не будут выплачены, это приведёт к приостановке коммерческих поставок, результатом чего станет риск коллапса системы. Следствием станет недоверие международного сообщества к данному сектору украинской экономике и дальнейшая изоляция страны, — предупредил главу «Нафтогаза» генеральный секретарь EFET Ян Ван Акен.

Он также назвал сложившуюся ситуацию «чрезвычайно деликатной и вызывающей опасения», так как накопившийся долг может ослабить позицию Киева в продолжающихся переговорах о транзитных поставках российского газа в Евросоюз.

Отмечается, что «Укртрансгаз» в течение длительного времени не оплачивал и газ, который компания использовала сверх нормы, вследствие чего часть поставщиков в середине июня прекратили поставки.

Авторы послания призвали Коболева «при поддержке компетентных органов» как можно скорее вмешаться в ситуацию и обеспечить немедленную оплату просроченных счетов.

Ранее News.ru писал о том, что экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страну ждёт катастрофа в случае утраты российского газа. Для нормальной работы газотранспортной системы необходимо, чтобы через неё проходили 45 млрд кубометров топлива: трубы большого диаметра не смогут функционировать с десятью миллиардами газа. Это в свою очередь приведёт к тому, что придётся отключать целые предприятия и города, чтобы сохранить давление.