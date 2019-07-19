https://static.news.ru/photo/66a0f18c-ac15-11e9-8451-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Soeren Stache/dpa

Еврокомиссия готовит многомиллиардный пакет помощи Ирландии в случае выхода Англии из Евросоюза без соглашения.

Источник в ЕК сообщил, что планируется потратить несколько миллиардов фунтов стерлингов на компенсацию экономических потерь и для поддержки ирландского правительства в случае любого потрясения в торговле. Точную сумму пакета помощи инсайдер не раскрыл, пишет The Times .

Как писал News.ru ранее, будущая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что выход Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем (так называемый жёсткий вариант) может иметь «крайне негативные последствия» для обеих сторон. Она также не исключила новую отсрочку Brexit.