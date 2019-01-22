Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн

https://news.ru/storage/news/39089a81ef1a2e73cda25c3d69e1c5c1/53d020fa-9f5f-44a7-8263-5b03e7d058cd_850.jpg Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию MasterCard на €570,566 млн за злоупотребление своим положением на рынке.

«…за ограничение возможности торговцев пользоваться лучшими условиями, предлагаемыми банками, созданными в других странах единого рынка, в нарушение антимонопольных правил ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

Mastercard является второй картой по величине в Европейской экономической зоне, напоминает RNS.

Как ранее писал News.ru, MasterCard Incorporated решила провести небольшой ребрендинг. С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.