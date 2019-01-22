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Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн

Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию MasterCard на €570,566 млн за злоупотребление своим положением на рынке.

«…за ограничение возможности торговцев пользоваться лучшими условиями, предлагаемыми банками, созданными в других странах единого рынка, в нарушение антимонопольных правил ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

Mastercard является второй картой по величине в Европейской экономической зоне, напоминает RNS.

Как ранее писал News.ru, MasterCard Incorporated решила провести небольшой ребрендинг. С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.


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