Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию MasterCard на €570,566 млн за злоупотребление своим положением на рынке.
«…за ограничение возможности торговцев пользоваться лучшими условиями, предлагаемыми банками, созданными в других странах единого рынка, в нарушение антимонопольных правил ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.
Mastercard является второй картой по величине в Европейской экономической зоне, напоминает RNS.
Как ранее писал News.ru, MasterCard Incorporated решила провести небольшой ребрендинг. С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.