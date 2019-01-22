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Еврокомиссия хочет взять под контроль «Северный поток — 2»

Gazprom/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Власти ЕС планируют ужесточить газовую директиву и взять под контроль часть газопровода «Северный поток — 2».

Речь идёт о том, чтобы уравнять в правах наземные и подводные трубопроводы. Это позволит Евросоюзу контролировать магистрали, которые проходят в нейтральных водах, но через территорию стран — членов ЕС. Вопрос ужесточения газовой директивы Еврокомиссия обсудит в феврале, об этом заявил замглавы ЕК по делам энергетического союза Марош Шефчович.

По его словам, прогресса в данном вопросе можно будет достичь в том числе благодаря тому, что новым председателем Совета ЕС с нового года стала Румыния, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что 21 января в Брюсселе стартовали трёхсторонние переговоры России, Украины и ЕС по газу. Главной темой является транзит топлива через территорию Украины после завершения контракта с РФ 31 декабря 2019 года.


#северныйпоток-2 #еврокомиссия
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