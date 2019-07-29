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Объём операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина составил 12,8 млрд рублей. Исходя из бюджетного правила, ведомство должно направить на эти операции с 5 июля по 6 августа 231 млрд рублей — по 10 млрд в день.

Для покупок валюты ЦБ использует сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчёты по которым проводятся на следующий торговый день. Минфин начала покупки валюты на рынке в 2017 году для минимизации зависимости курса...