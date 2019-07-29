Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек – до 63,44 рубля.
Курс евро вырос на шесть копеек - до 70,56 рубля.
Индекс Московской биржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,22% и составил 2721,76 пункта.
Ранее News.ru сообщал, что курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин. Это связано с тем, что в летние месяцы на рынках присутствует некая стабильность.